Luxera GYO halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. Önümüzdeki günlerde 'LXGYO' kodu borsaya açılacak şirket 120 milyon lot dağıtımı yaptı. Peki, Luxera GYO kaç lot verdi?

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 12,5 TL hisse fiyatına sahip şirket 120 milyon lot dağıttı ve şimdi 1.4 milyar TL'ye denk gelen yüzde 36.36'lık kısmı borsada arz etmek için bekliyor.

Şirket 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 120 milyon lot dağıtımı yaptı.

Şirket kişi başına 54 lot verdi. Şirketin halka arzına 887 bin 852 kişi katıldı.

Luxera GYO, hisse fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi.

Luxera GYO, halka arz fonunu:

- Yüzde 85-100 Proje maliyetlerinin finansmanı

- Yüzde 0-15 İşletme sermayesi için kullanacak.