Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 427 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervlerinin şubatta 3 trilyon 427 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

7.03.2026 11:35:020
Paylaş Tweet Paylaş
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 427 milyar dolara ulaştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Şubat 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, şubat sonunda önceki aya göre 28,7 milyar dolar artarak 3 trilyon 427 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri, önceki aya kıyasla yüzde 0,85 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, şubatta ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı

Turkcell 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Turkcell 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Gelecek Varlık Yönetimi, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Gelecek Varlık Yönetimi, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Yorum Yaz