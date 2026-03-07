Metropol Card (MCARD) halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

MetropalCard (MCARD) halka arzı için 2-4 Mart 2026 tarihlerinde talep toplandı. Tera Yatırım Metropol halka arz sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre halka arza 964 bin 747 bireysel yatırımcı katıldı. Halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 10 lot hisse dağıtımı yapıldı. Yüksek talepte bulunan yatırımcılar ise talep ettikleri payların yaklaşık yüzde 3,46’sı kadar hisse alabildi.

Halka arz kapsamında paylar toplam 965.336 yatırımcıya dağıtıldı.

Dağıtım yapılan yatırımcı grupları şu şekilde gerçekleşti:

964.747 yurt içi bireysel yatırımcı

322 yüksek talepte bulunacak yatırımcı

166 yurt içi kurumsal yatırımcı

11 yurt dışı kurumsal yatırımcı

90 grup çalışanı

Halka arz sonuçlarına ilişkin KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. ("Metropol") paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde tamamlanmış, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 18.900.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek satış gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Metropol paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,4 katı 22.220.007 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 28,9 katı 54.597.130 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 13,3 katı 50.370.742 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,1 katı 11.773.000 TL nominal talep toplanmıştır. Grup çalışanlar yatırımcı grubu kategorisinde ise 179.017 TL nominal talep gelmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,4 katı 139.139.896 TL nominal talep toplanmıştır. Metropol 1.512.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 18.900.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 964.747 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 322 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 166 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya, 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve 90 adet grup çalışanına olmak üzere toplamda 965.336 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %48, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %10, grup çalışanları yatırımcı grubu için %0,95, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %20 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %21,05 olarak gerçekleşmiştir.

Grup çalışanlarında eksik kalan kısım yurt dışı kurumsal yatırımcılar grubuna aktarılmıştır. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.