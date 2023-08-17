Bakan Şimşek'ten özel bankalara kredi çağrısı

Türkiye Bankalar Birliği 66. Genel Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankalara reel sektörü destekleme ve dezenflasyon için hükümetin programına uygun hareket etme çağrısı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bankaların tüketici kredilerine odaklandığı dönemin geride kalması gerektiğini, bu konuda haklı gerekçeleri de olmadığını söyledi. Bakan Mehmet Şimşek, bankalara reel sektörü destekleme ve dezenflasyon için hükümetin programına uygun hareket etme çağrısı yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin 66. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, sektörün sermaye yapısının güçlü olduğunu vurgularken, kredi risklerinin de yönetilebilir düzeyde olduğunu belirtti. Çakar son yıllarda bankacılık sektörünün kaynaklarının üretim, yatırım ve ihracata gittiğini ifade etti. Kur korumalı mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 25 olduğunu belirten Çakar, sektörün özkaynak kârlılığının enflasyonun gerisinde kaldığını söyledi.

Şimşek: Özel bankalar, reel sektörü desteklemeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 66. Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz" dedi.



Bakan Şimşek, "Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır" diye konuştu. Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı çok açık. 2023'te yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır.

Sermaye piyasalarına fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları ülkemiz için daha olumlu perspektif sunmaya başlamış, bir kurum bankacılık sektörümüzün görünümünü durağana yukarı yönlü değiştirmiştir.

Sektörün yurt dışı finansmanı geliştirmesini bekliyoruz. Dezenflasyon süreci için programımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Özellikle ihracatın finansmanı önemlidir. Özel bankaların tüketici kredilerine odaklandıkları dönem geride kalmalı. Bu sürdürülebilir değildir, bu konuda özel bankaların haklı gerekçesi de kalmamıştır.

Sürdürülebilir büyümenin devamı için reel sektörün finansmana kesintisiz ulaşması önemlidir. Dün TOBB'un bir etkinliğine katıldık. Temsilcilerin hemen hemen hepsinin belirttiği nokta finansmana erişimdi. Bu konuda üzerimize düşeni biz de yapacağız. Maliye ve para politikası eşgüdüm içerisinde olacak.

Bankacılık sektörü bugüne kadar ülkemizin büyümesini güçlü şekilde desteklemiştir. Bunun devamı da bir ihtiyaçtır.