Bankacılık sektörü kredi hacmi 12 trilyon TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Şubat itibarıyla 67 milyar 879 milyon lira artış gösterdi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 67 milyar 879 milyon lira artarak 12 trilyon 8 milyar 987 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Şubat itibarıyla 67 milyar 879 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 941 milyar 108 milyon liradan 12 trilyon 8 milyar 987 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalararası dahil geçen hafta 4 milyar 613 milyon lira azaldı. Toplam mevduat 14 trilyon 866 milyar 442 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 539 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, 9 Şubat itibarıyla 5 milyar 811 milyon lira artışla 1 trilyon 538 milyar 994 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 437 milyar 341 milyon lirası konut, 93 milyar 786 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 7 milyar 866 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 23 milyar 776 milyon lira artarak 1 trilyon 471 milyar 481 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 251 milyar 91 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 545 milyar 866 milyon lirasını taksitli, 705 milyar 224 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 970 milyon lira artarak 197 milyar 55 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 160 milyar 500 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 309 milyon lira artarak 2 trilyon 619 milyar 151 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı



Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 9 Şubat ile biten haftada 2 milyar 73 milyon 144 bin lira azalışla 15 trilyon 277 milyar 796 milyon 991 bin liraya indi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 düşüşle 8 trilyon 636 milyar 912 milyon 535 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,4 artışla 6 trilyon 16 milyar 469 milyon 491 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 101 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 747 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 9 Şubat itibarıyla 31 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 452 milyar 20 milyon 53 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,7 yükselişle 1 trilyon 343 milyar 457 milyon 536 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,2 artışla 1 trilyon 649 milyar 525 milyon 925 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 394 milyar 932 milyon 629 bin lirası konut, 71 milyar 43 milyon 925 bin lirası taşıt ve 986 milyar 43 milyon 499 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Şubat ile biten haftada 60 milyar 599 milyon 971 bin lira artarak 11 trilyon 553 milyar 574 milyon 403 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,2 artış kaydetti.