Bezos 737 milyon dolarlık hisse sattı

Amazon'un kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Jeff Bezos, Haziran ayı sonunda şirketinin 3,3 milyondan fazla hissesini yaklaşık 737 milyon dolar karşılığında sattı.

Jeff Bezos, yaklaşık 736,7 milyon dolar değerindeki satışla şirketinin 3,3 milyondan fazla hissesini elden çıkardı. Bu işlem sonrası Bezos'un sahip olduğu hisse sayısı 905 milyon adede düştü. Ancak Bezos, buna rağmen Amazon’daki önemli sahipliğini korumaya devam ediyor.

Mart ayında oluşturulan 10b5-1 işlem planı kapsamında gerçekleştirilen bu işlem, Bezos'un bir önceki yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık Amazon hissesi satışını takip ediyor. Plan kapsamında Bezos, 29 Mayıs 2026′a kadar 25 milyona kadar Amazon hissesi satmayı düşünüyor.

Yorumculara göre satış, Bezos'un 1994'te kurduğu Amazon üzerindeki devam eden etkisini vurgularken, teknoloji milyarderleri arasında finansal portföylerini çeşitlendirme yönündeki bir eğilimin sinyalini veriyor.

Bezos daha önce yaptığı bir açıklamada uzay şirketi Blue Origin’i finanse etmek için her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satacağını söylemişti.

Bezos ve Lauren Sanchez'in geçen hafta Venedik’te düzenlenen görkemli düğünü 3 gün sürmüştü. Düğünün maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu hesaplanıyor.



