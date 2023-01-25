Bankacılıkta krediler lokomotif oldu: Hangi sektörler kredi artışı yaşayacak?

2023’ün tüm dünyada resesyon ve savaşın etkileri, Türkiye’de de seçim dönemi nedeniyle zor bir yıl olacağını öngören Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, yakın dönemde yenilenebilir enerji yatırım kredilerinde, emtia finansmanı taleplerinde ve son KOSGEB programıyla KOBİ kredilerinde artış yaşanmasını bekliyor.

Capital Aralık 2022 sayısından

Türkiye’de örneği olmayan bir ekosisteme sahip olduklarını söyleyen Ayşegül Adaca; 'Trafiğimiz sadece bankacılık faaliyetlerimizden değil aynı zamanda iştiraklerimizden de geliyor. Örneğin fatura ödeme şirketimiz Pay N Kolay, faturasını peşin ödeyen bir segmente hitap ediyor. 3 milyon kişi faturasını elden ödemek istiyor. Bu kitlenin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yaptığımız denemelerle çok tecrübe edindik. Passo ile de gençleri tanıyoruz. Para transferi şirketimiz UPT ile Türkiye’de yerleşik yabancıları tanıyoruz. Bu kadar küçük bir operasyonla şubeleşmeden tamamen dijital ve ekosistem bankacılığıyla 14 milyon müşteriye dokunuyoruz. Bu rakamın en az 4-4,5 milyonu bankasız segmentten geliyor. Bu 14 milyonun üçte biri bankamızla aktif çalışanlar. Bu sayıyı büyütmek istiyoruz' diye konuştu.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca; sektörün 2023 yılı görünümünü, mevcut performansı ve bankanın hedeflerini Capital Dergisi'ne anlattı: RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ