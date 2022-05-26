Basit usulde vergide değişiklik: Mükelleflere hangi istisnalar tanındı?

Kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 840 bin küçük esnafın da aralarında bulunduğu mükelleflere yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik ayrıntılar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 7338 sayılı Kanunla getirilen ve 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren basit usul mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan; kira tutarı 2021 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 12 bin TL, diğer yerler için 7 bin 600 TL, 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 16 bin TL, diğer yerler için 10 bin TL'yi aşmayan küçük esnaf ve sanatkârlar gelir vergisi istisnası kapsamında bulunuyor.

Kolektif ile komandit şirket ve ortakları, ikrazat, kıymetli maden ve mücevherat alım satımı, inşaat onarım, ilan ve reklam, gayrimenkul ve gemi alım satımı gibi işlerle uğraşanlar, sigorta prodüktörleri, maden işletmeleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar, Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılan iş grupları ve sektörlerden gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler uygulamadan yararlanamayacak.

İnternetten satış ihlal sayılmayacak

Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak. Ancak mükelleflerin bu faaliyetinin dışında, internetten ve benzeri elektronik ortamlardan da başka bir faaliyette bulunması halinde basit usulden yararlanması mümkün olamayacak.

Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları, istisnadan yaralanmada "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali sayılacağından uygulamadan yararlanamayacak.

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecekler. Basit usule tabi mükelleflerin 2021 yılında elde ettiği ticari kazançları da istisna kapsamında bulunuyor.