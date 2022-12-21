Bazı etkinliklere ilişkin eğlence vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi, 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak.

21.12.2022 09:39:410
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Bazı etkinliklere ilişkin eğlence vergisi sıfırlandı

Biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimleri ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı, yılbaşından itibaren yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimleri ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde yüzde 10 oranında alınan eğlence vergisi 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde sıfır olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Karar uyarınca, sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle ödedikleri eğlence vergisi 2023 yılından itibaren alınmayacak. Düzenlemeyle, sanatın, sanatçının, sporun desteklenmesi ve daha fazla izleyiciye ulaşılması amaçlanıyor. Salgın döneminde alınan kararla, sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranı geçici olarak yüzde sıfıra düşürülmüştü.

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