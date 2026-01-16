Belarus’ta “Kripto Para Bankası” kurulmasına izin verildi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede kripto para bankası kurulmasına izin veren kararnameyi onayladı.

16.01.2026 14:21:070
Paylaş Tweet Paylaş
Belarus’ta “Kripto Para Bankası” kurulmasına izin verildi

Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Lukaşenko tarafından onaylanan kararnameyi yayımladı.

Buna göre, Belarus’ta kripto para bankası kurulmasına izin verilirken, kararnameyle ülkenin bilişim teknolojileri alanındaki itibarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kararnamede, kripto para bankalarının geleneksel bankacılık faaliyetlerini kripto para işlemleriyle birleştirmesi öngörülürken, söz konusu bankaların kurulabilmesi için Belarus’taki Yüksek Teknoloji Parkı’nda kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ardından bölgede kripto paralarla yapılan işlemlere yönelik talepte artış yaşandığına vurgu yapıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2025'te fonda doğru tercih enflasyonu yendi: 1 yorum var

2025'te fonda doğru tercih enflasyonu yendi: 1 yorum var

Türk fındığı 2025'te 122 ülkede alıcı buldu

Türk fındığı 2025'te 122 ülkede alıcı buldu

Küresel piyasaların gözü gelecek hafta ABD büyüme verisinde olacak

Küresel piyasaların gözü gelecek hafta ABD büyüme verisinde olacak

Yorum Yaz