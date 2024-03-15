Benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam geldi!

Benzin ve motorine 15 Mart gününden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Gece yarısı uygulanmaya başlanan fiyatlarla benzine 1,60 TL, motorine ise 1,25 TL zam geldi.

15.03.2024 09:42:580
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Benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam geldi!

Benzin ve motorine 15 Mart'tan (bugün) itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1,60 TL, motorinin litre fiyatı 1,25 TL arttı. 

Yapılan zamların ardından benzin fiyatları İstanbul'da 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı. Mazot fiyatları ise İstanbul'da 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.

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