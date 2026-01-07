BES'te devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu

Bireysel emeklilik hesabına yapılan Türk lirası ödemelerinde devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

7.01.2026 09:15:450
Paylaş Tweet Paylaş
BES'te devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı belirlendi.

Buna göre işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payları için devlet katkısı hesabında uygulanan oran, Türk lirası cinsinden yapılan ödemeler için yüzde 20 olarak tespit edildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, gerekli şartları sağlaması kaydıyla sisteme girişte bir defaya mahsus verilen ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Ocak 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Ocak 2026)

"Kullanılmış tekstil ithalatına izin kaynak verimliliğinde yeni bir dönemin başlangıcıdır"

"Kullanılmış tekstil ithalatına izin kaynak verimliliğinde yeni bir dönemin başlangıcıdır"

Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi: 30 Euro limiti kaldırıldı

Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi: 30 Euro limiti kaldırıldı

TCMB, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

TCMB, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Ocak 2026)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Ocak 2026)

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Yorum Yaz