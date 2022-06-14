Bilgin’den Temmuz zammı açıklaması: Bütün çalışanların yüzünü güldürecek

Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, ‘enflasyona karşı devletim benim yanımda’ dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır” dedi.

14.06.2022 13:02:000
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Bilgin’den Temmuz zammı açıklaması: Bütün çalışanların yüzünü güldürecek

Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, ‘enflasyona karşı devletim benim yanımda’ dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var” dedi.

Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün “Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200’e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız” demişti.

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