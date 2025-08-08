Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı

“Bilişim 500 - İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ Araştırması” sonuçlandı. Araştırma verilerine göre; ‘2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre %56 oranında artarak 1,1 trilyon TL’ye ulaştı, dolar bazında %13 düzeyinde bir büyümeye ulaşıldı. Sıralamaya giren şirketlerin 90’ı %100’ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı %690 olarak gerçekleşti. Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre %100’e varan bir büyüme kaydedildi. Bulut hizmetleri gelirlerinin yüzde 76 oranında artmış ortaya koyan araştırmada, Türkiye’de üretilen yazılım gelirleri %93 artışla 69 milyar TL’ye yükseldi. Yazılım ihracat gelirleri ise %99 artarak 14 milyar TL’yi aşarken, hizmet ihracatı %78 oranında büyüdü.

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilen kamu, bilişim firmaları, BT yöneticileri ve akademiyi bir araya getiren ‘Bilişim 500 Ödül Töreni’nde konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan konuşmasında “2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacağız ve 5G ile ötesi teknolojilere geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilere odaklanıyoruz. Kararımız net; Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak” dedi.

Dr. Ömer Fatih Sayan

“Kategorilere göre sektörün liderleri açıklandı”

Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre; bilişim sektörün zirvesinde bu yıl da Turkcell yer aldı. Türk Telekom’un ikinci, Vodafone’un üçüncü sırada yer aldığı Bilişim 500 Araştırması’nın Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri kategorisinde; yılın Ar-Ge yatırımı kategori birincisi Logo Yazılım olurken; yılın yapay zeka kategori birincisi Deeptech oldu. Yılın Türkiye merkezli üretici hizmet kategori birincisi Türk Telekom, yılın Türkiye merkezli üretici yazılım kategori birincisi Intertech, yılın donanım ihracatı kategori birincisi Karel, yılın hizmet ihracatı kategori birincisi TP, yılın yazılım ihracatı kategori birincisi olarak Havelsan ödüle layık görüldü.







