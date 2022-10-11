Bir ürünü yerine koymada maliyetin en çok arttığı 3 sektör

2021’de bir ürünü yerine koyma maliyeti plastikte yüzde 150, tekstilde yüzde 128, boyada yüzde 100, otomotivde yüzde 35 arttı...

11.10.2022 17:03:050
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Bir ürünü yerine koymada maliyetin en çok arttığı 3 sektör

Sektörlerde ürünü yerine koyma maliyetini artıran süreç ağırlıklı 2021 yılında başladı. Yıl boyunca TL’nin dolar karşısında yüzde 75 değer kaybetmesi girdileri dolar bazlı olan sektörlerde doğrudan maliyet artışına neden oldu.

Capital Eylül 2022 sayısından

Hammaddede fiyat artışlarının yanında yükselen kurlar ve enflasyon, yerine koyma maliyetini bu seviyeye taşırken 2022’nin ilk 7 ayında bazı sektörler için tablo daha da kötüleşti. Küresel resesyon endişeleriyle azalan talep ve düşen emtia fiyatlarına rağmen otomotiv, ev tekstili, elektronik ve hızlı tüketimde ürünü yerine koyma maliyeti artmaya devam ediyor. Kârlılıkları ve finansal dengeleri tehdit altındaki şirketler de bu durumdan korunmanın yollarını arıyor.

ARTIŞIN BİLEŞENLERİ

Sektörlerde ürünü yerine koyma maliyetini artıran süreç ağırlıklı 2021 yılında başladı. Yıl boyunca TL’nin dolar karşısında yüzde 75 değer kaybetmesi girdileri dolar bazlı olan sektörlerde doğrudan maliyet artışına neden oldu. Örneğin plastik sektöründe hammaddeler dolar bazında yüzde 100 arttı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Ayrıca işçilik, enerji ve lojistikteki artışlar da TL cinsinden yerine koyma maliyetini yüzde 150 artırdı” dedi.

Diğer tüm sektörlerde yaşanan yerine koyma maliyeti rakamları ile sektör temsilcilerinin görüşlerinin yer aldığı özel araştırma haberimizi BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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