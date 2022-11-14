BIST 100'de hisselerin yüzde 90'ı yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,16 artışla 4.551,74 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,21 puan değer kazandı.

Cuma günü 4.455,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,67 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.451,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.449,80, en yüksek ise 4.558,04 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,51, teknoloji endeksi yüzde 3,84, hizmetler endeksi yüzde 1,70 ve sanayi endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükseldi, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Odaş Elektrik ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.757 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,10, bileşik getirisi yüzde 13,53 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0310, sterlin/dolar paritesi 1,1800 ve dolar/yen paritesi 140,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6060 liradan, avro 19,1880 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.757 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 düşüşle 94,2 dolardan işlem görüyor.