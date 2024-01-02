Bitcoin yeni yıla hızlı girdi

Kripto varlık piyasasında Bitcoin ETF'nin onaylanması beklentisinin yoğunlaşmasıyla Bitcoin yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 45 bin doları aştı.

Kripto varlık piyasasında 2023 sonunda yaşanan ralli 2024'ün ilk işlem gününde de etkisini devam ettiriyor. Bitcoin Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doların üzerini test etti.

Kripto varlık piyasasında Bitcoin ETF'nin onaylanması beklentisinin yoğunlaşmasıyla Bitcoin yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 45 bin doları aştı. Bitcoin 45 bin 355 dolarla 6 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot ETF için 10 Ocak tarihinde değerlendirme yapması bekleniyor. Bu beklentinin etkisiyle Bitcoin Aralık ayının başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.

Opsiyon tüccarları, spot ETF iyimserliğine dayanarak Bitcoin'in 50 bin dolara ulaşmasını bekliyordu.