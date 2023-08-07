Borsa haftaya yeni rekorla başladı...

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,48 artışla rekor seviye olan 7.400,57 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle rekor seviye olan 7.434,53 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,96 puan artışla ve yüzde 0,46 değer kazanarak 7.434,53 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,53 ile kimya petrol plastik oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,48 artışla rekor seviye olan 7.400,57 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.

Analistler, yurt içinde bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.