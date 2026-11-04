Kolektif House, yılın ilk dokuz ayına ilişkin büyüme sonuçlarını açıkladı

Kolektif House, 2026’nın ilk dokuz ayında büyümesini sürdürdü. 40’a yakın lokasyonda hizmet veren şirketin, yönettiği toplam ofis alanı 100 bin metrekareye ulaşırken, ‘Enterprise’ modeli kapsamındaki ofis alanı da 46 bin metrekareyi aştı.

Kolektif House, 2026’nın ilk dokuz ayında kurumsal ofis çözümlerindeki etkinliğini artırdı. 40’a yakın lokasyonda toplam 100 bin metrekare alanda hizmet veren şirket, kurumların esneklik ve operasyonel verimlilik arayışlarına yönelik geliştirdiği ‘Enterprise’ modeli kapsamında 24 lokasyonda, 46 bin metrekare alanda, 72 farklı kurumsal müşteriye ofis hizmeti sağlıyor. Farklı sektörlerden ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren öncü markalarla ‘Enterprise’ kapsamında yeni iş birliklerine imza atan Kolektif House, kurumsal ofis pazarındaki büyümesini hızlandırarak bu alandaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Ofis yönetiminde bütünleşik hizmet modeli

Kolektif House’un Enterprise modeli, şirketlere ofis arayışından mimari tasarıma, alanın kullanıma hazır hale getirilmesinden günlük operasyonların yönetimine kadar bütünleşik bir hizmet sunuyor. Tüm bu süreçleri tek çatı altında toplayan model, şirketlerin operasyonel yükünü azaltarak ana faaliyet alanlarına odaklanmalarına olanak tanıyor. Ölçeklenebilir yapısıyla değişen ekip büyüklüklerine ve çalışma modellerine uyum sağlayan Enterprise, kurumlara maliyetlerini daha öngörülebilir biçimde yönetme imkânı sağlıyor.

“Uzun vadeli çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz”

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Şirketlerin ofislerden beklentileri değişiyor. Bugün kurumlar, fiziksel bir çalışma alanının ötesinde kendi kültürlerini yansıtan, çalışan deneyimini güçlendiren ve değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen çözümler arıyor. Biz de Enterprise modelimizle şirketlerin değişen beklentilerine bütünleşik çözümler sunuyoruz. Farklı sektörlerden büyük ölçekli şirketlerin bu modele gösterdiği ilgi, kurumsal ofis pazarındaki dönüşümün önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde bu alandaki iş birliklerimizi artırarak daha fazla kurumun çalışma alanı stratejisine uzun vadeli çözüm ortağı olarak katkı sunmayı hedefliyoruz.”