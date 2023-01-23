Brezilya ve Arjantin'den ortak para birimi

Brezilya'nın yeni para birimi için "sur" (güney) isimini önerdiği ve bu hafta Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede ortak para biriminin tartışılacağı belirtildi.

23.01.2023 09:54:030
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Brezilya ve Arjantin'den ortak para birimi

Brezilya ve Arjantin’in ortak para birimine geçmek için hazırlık yapmaya başladığı belirtildi. Financial Times’ın (FT) haberine göre, Brezilya ve Arjantin ortak para birimine geçmek için hazırlık yapılmasına başladı. Haberde, iki ülke liderinin hazırlıklara başlanması konusunda bu hafta açıklama yapacağı kaydedildi.

FT'nin yetkililere dayandırdığı haberinde, Brezilya'nın yeni para birimi için "sur" (güney) isimini önerdiği ve bu hafta Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede ortak para biriminin tartışılacağı belirtildi. Ortak yeni para birimiyle, iki ülkenin bölgesel ticareti artırmayı ve ABD dolarına bağımlılığı azaltmayı hedeflediği söylendi.

Arjantin Maliye Bakanı Sergio Massa, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Ortak para birimi oluşturmak için gerekli mali konuları ve merkez bankalarının rolü gibi gerekli parametreleri incelemek için karar alınacak.” ifadelerini kullandı.

Başlangıçta ikili bir proje olarak başlayan girişimin daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerini de davet edecek şekilde genişletileceği belirtilen raporda, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Pazar gecesi başlayacak Arjantin ziyareti sırasında resmi bir duyuru yapılmasının beklendiği belirtildi.

Brezilya ve Arjantin ilk kez 2019 yılında ortak para birimi oluşturulması önerisini gündeme getirmişti. Brezilya Merkez Bankası’nın bu öneriye karşı çıkması üzerine ilerleme kaydedilememişti.

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