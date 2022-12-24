Bu hafta yatırım araçları ne performans sergiledi?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 kazanımla 18,6800 liraya, avro da yüzde 0,25 artarak 19,8500 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.760 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.771 liraya çıktı.

24.12.2022 09:02:040
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Bu hafta yatırım araçları ne performans sergiledi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,61, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56, avro/TL yüzde 0,25, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.267,74 ve en yüksek 5.515,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,61 artarak 5.454,79 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.080 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 artışla 7.236 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.760 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.771 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 kazanımla 18,6800 liraya, avro da yüzde 0,25 artarak 19,8500 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,90 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,76 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.




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