Bu hafta yatırım araçları performansı nasıl gerçekleşti?

Yatırım fonları yüzde 2,16, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,39 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

21.01.2023 09:14:230
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Bu hafta yatırım araçları performansı nasıl gerçekleşti?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10,14, altının gram satış fiyatı yüzde 0,34, avro/TL yüzde 0,11, dolar/TL yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.981,39 ve en yüksek 5.507,71 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10,14 artarak 5.490,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,34 değer kazancıyla 1.164 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,35 artışla 7.799 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.902 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.909 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 kazanımla 18,8050 liraya, avro da yüzde 0,11 artarak 20,3590 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,16, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,39 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

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