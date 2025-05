Burgan Bank ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Burgan Bank finansal büyümesine devam ederek 2025 yılının ilk çeyreğinde 552,9 milyon TL net kâr elde etti. Ülke ekonomisine 98,9 milyar TL kredi desteği sağlayan banka, toplam aktif büyüklüğünü ise 139,6 milyar TL seviyesine çıkardı.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini destekleyen ve istihdam fırsatı yaratan stratejik sektörlere odaklanan Burgan Bank 2025 yılının ilk çeyreğinde ekonomiye toplam 98,9 milyar TL kredi desteği sağladı. Banka aynı dönemde, toplam aktif büyüklüğünü ise 139,6 milyar TL seviyesine çıkardı. Bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı sektör ortalamasının üzerinde bir performans ile yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak, sağlam bilanço yapımız, etkin risk yönetimi anlayışımız ve dijital bankacılık yatırımlarına hız kesmeden devam eden stratejimiz ile bu dönemde de büyümemizi sürdürdük. Dinamik ve çevik bir anlayışla bilançomuzu etkin şekilde yöneterek, müşteri ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeyi önceliklendirdik.

Yılın ilk çeyreğinde Burgan Bank’ın Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında sunduğu finansman desteği 83 milyar TL'ye ulaştı. Bu kaynağın 59 milyar TL’si nakit kredi, 24 milyar TL’si ise gayri nakit kredi olarak sağlandı. Nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde sundukları yenilikçi çözümlerle toplam tahsilat hacmini güçlendirdiklerinin altını çizen Dinç, şöyle devam etti: “SGK tahsilatlarında yüzde 49, tahsil çek hacminde ise yüzde 31 büyüme sağladık. Ayrıca, grup bankalarımız ile oluşturduğumuz güçlü sinerji ve sunduğumuz kaliteli hizmetin katkısıyla dış ticaret hacmimizi de ilk çeyrek sonu itibarıyla 827 milyon dolara yükselttik. Kurumsal ve Ticari Bankacılık bünyesinde hayata geçirdiğimiz faktoring işlemleri ile KOBİ segmentindeki müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Büyüyen ve güçlenen satış ekibimiz ve yeni ödeme ve tahsilat altyapılarına ilişkin teknoloji yatırımlarımız, müşterilerimizin faktoring kullanımını artırmaya devam ediyor. Faktoring alanında büyümeyi sürdüreceğiz.

ON Dijital Bankacılık tarafında da büyümemize hız kesmeden devam ettik. Daha basit ve yalın bir tasarımla yenilediğimiz ON Dijital uygulamamız müşterilerimizden beğeni aldı. Müşterilerimiz en sık kullandıkları fonksiyonlarla uygulama ekranını kolayca kişiselleştirebiliyor, işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirebiliyorlar. Tüm hisse ve fon hesaplarındaki varlıklarını ve varlıklarındaki gelişimleri tek ekran üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Tüm bu gelişmelerle birlikte müşteri sayımız bir önceki yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 1,17 milyon seviyesine ulaştı. Uzaktan müşteri edinimi alanında pazar payımızı Mart ayı itibarıyla yüzde 8,08’e taşıyarak sektör ortalamasının üzerinde bir performans gösterdik. Bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz ve her ay 1.500 TL’ye kadar nakit iade sağlayan, yıllık kart ücreti olmayan kredi kartımızla müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmayı sürdürüyoruz.” dedi.