Burgan Bank'tan 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Burgan Bank 2025 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, konsolide aktif büyüklüğünü 176,5 milyar liraya taşıyan banka, ekonomiye ve reel sektöre 131 milyar lira kredi desteği sağladı.

Burgan Bank, 2025'i istikrarlı büyümesini sürdürdüğü ve finansal yapısını daha da sağlamlaştırdığı bir yıl olarak tamamladı. Söz konusu tablo, finansal sonuçlara da net biçimde yansırken banka 2025'te 2,6 milyar lira net kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, ON Dijital Bankacılık'ın 2025 sonunda da güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

ON Dijital Bankacılık'ın, aralık sonu itibarıyla 1,5 milyon müşteriye ulaştığını aktaran Dinç, "Uzaktan müşteri ediniminde ise pazar payımız yüzde 6 seviyesinde bulunuyor. ON Mobil'de hisse senedi alım-satım işlemlerini kullanıcılarla buluştururken, Platin ve Paladyum hesaplar ile yatırım ürünleri çeşitlendirildi. DASK, Kasko, Trafik ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile de sigorta ürünleri kategorisinde sunduğumuz ürün portföyünü genişlettik." ifadelerini kullandı.

Dinç, dijital ihtiyaç kredi hacimlerinin 2024 sonuna göre 2,5, kredili müşteri adetlerinin de 2 kat arttığını vurguladı.

Sigorta komisyon gelirlerinde ise bugüne kadar en yüksek artış oranını yakalayarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 kat daha fazla gelir elde ettiklerini kaydeden Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayata geçirdiğimiz stratejik işbirlikleriyle Türkiye genelinde 51 marka ve 6 bin 700 satış noktasında müşterilerimize pratik, avantajlı ve güvenli çözümler sunuyoruz. Kredi kartı adet ve hacimlerimiz de yıl boyunca katlanarak artmaya devam etti. ON Dijital, yenilikçi yaklaşımı ve müşterilerine sunduğu güçlü çözümler sayesinde Global Brand Awards ödül programında 'Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası' ödülüne layık görüldü. Aldığımız ödül dijital bankacılık alanındaki başarılı stratejimizin yansımasıdır."

Dinç, 2025'te Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında sundukları yenilikçi nakit yönetimi ve dış ticaret çözümlerinin işlem hacimleri üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki oluşturduğunu vurgulayarak, müşteri odaklı hizmet yaklaşımlarının somut karşılığını tahsilat ve ödeme işlem hacimlerinde net biçimde gördüklerini belirtti.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla SGK tahsilatlarında yüzde 62, tahsil çeklerinde yüzde 33, takas çeklerinde ise yüzde 49 büyüme kaydettiklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Dış ticaret hacmimizi 2025 yılı sonunda 4,4 milyar dolara taşıdık, bu sayede uluslararası finans kuruluşlarından, sendikasyon kredisi, direk borçlanma ve garantiler kapsamında sağladığımız büyük fonlar ile müşterilerimize desteğimizi sürdürdük. 2025 yılında Kurumsal ve Ticari Bankacılık çatısı altında devreye aldığımız faktoring ürünleriyle KOBİ segmentinde aktivitemizi artırdık. Güçlenen satış ağımız, hayata geçirdiğimiz tüzel dijital müşteri edinimi uygulamamız ve devam eden teknoloji yatırımlarımızla birlikte faktoring alanında da sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı ve pazarda güçlü, kalıcı bir oyuncu olmayı hedefliyoruz."

- "Toplam varlık büyüklüğü 68,5 milyar liraya yükseldi"

Dinç, Birikim Yönetimi iş kolunda yatırım fonu çeşitliliğini artırmaya odaklanan Burgan Bank'ın yatırım fonları büyüklüğünün, 2025 sonu itibarıyla banka genelinde toplamda 27,8 milyar lira seviyesine ulaştığını ve toplam varlık büyüklüğünün ise yüzde 30'a yakın artışla 68,5 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Orta-üst segment müşteri tabanında sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ürün ve hizmet gamını sürekli geliştirdiklerini ifade eden Dinç, yatırım, mevduat ve diğer bankacılık ürünlerine erişimin tüm dağıtım kanallarında daha güçlü hale getirildiğini kaydetti.

Dinç, Burgan Yatırım tarafında ise dijital kanalların etkin kullanımıyla işlem hacminde yüzde 16,67 artış kaydedildiğini vurgulayarak, "Uluslararası piyasalara yönelik süreçlerde de müşteri deneyimini güçlendiren adımlar attık ve yurt dışı piyasalar hesap açılışlarını Burgan Trade üzerinden yapılabilir hale getirdik. Burgan Bank ile entegrasyon kapsamında ON Dijital Bankacılık ve Burgan Mobil kanallarında hisse senedi işlemlerini aktif hale getirerek, eş zamanlı yürüttüğümüz kampanyalarla hem yeni müşteri kazanımında hem de aktif müşteri sayısında güçlü bir ivme yakaladık." ifadelerini kullandı.

Burgan Leasing ve filo kiralama tarafında güçlü performanslarını yıl boyunca sürdürdüklerine dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:

"2025 yıl sonu itibarıyla Burgan Leasing'in aktif büyüklüğü, 2024 yıl sonuna göre yüzde 50 artarak 20,6 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde özkaynak karlılığımız yüzde 46,5, aktif karlılığımız ise yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedinde ise ilk 5 arasında yer alıyoruz. Filo kiralama tarafında ise 2025 yıl sonu itibarıyla filo büyüklüğümüz bir önceki yılın kapanışına göre yüzde 22 büyüme kaydederek 5 bin 567 adede ulaştı. Toplam araç parkımızın yatırım değeri 9,1 milyar liraya ulaştı. CAN Bus destekli telematik çözümlerimiz sayesinde gelişmiş veri analitiği, sürücü davranış analizi, erken arıza tespiti ve çevreci sürüş raporları gibi fonksiyonlarla müşterilerimize daha kontrollü, verimli ve sürdürülebilir filo operasyonları sunmaya başladık."

Dinç, 2025'te imza attıkları tüm başarıların arkasında güçlü bir ekip ruhu olduğunun da altını çizerek, "Çalışan memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu. Bu vizyonumuz bize bu yıl ikinci kez 'Great Place To Work Sertifikası'nı kazandırdı. İkinci kez 'Harika Bir İş Yeri' olduğumuzu tescillemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.