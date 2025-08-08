Burgan Bank'tan bilanço değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre Burgan Bank yılın ilk yarısında 1,3 milyar lira net kar elde etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Açıklamaya göre Burgan Bank, 2025'in ilk yarısında 1,3 milyar lira net kar elde ederken toplam aktif büyüklüğünü 166,1 milyar lira seviyesine yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, etkin risk yönetimi, dijitalleşme odaklı stratejileri ve çevik iş yapış modelleri sayesinde istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Dinç, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve özel çözümlere odaklanarak bilançolarını dengeli ve güçlü bir şekilde yönetmeye devam ettiklerini aktardı.

Nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde geliştirilen çözümlerle toplam tahsilat hacminde önemli artışlar sağladıklarının altını çizen Dinç, SGK tahsilatlarında yüzde 78, tahsil çek hacminde ise yüzde 35 büyüme elde ettiklerini vurguladı.

Murat Dinç, bunun yanında, sağladıkları danışmanlık, eğitim, dijital kolaylıklar ve esnek finansman çözümleriyle firmaları dış ticarette stratejik iş ortağı olarak desteklemeye devam ettiklerinin altını çizdi.

- 'Faktoring ürünleriyle, KOBİ segmentinde yaklaşık 600 milyon liralık işleme aracılık ettik'

Dijital altyapıları sayesinde müşterilerinin, dış ticaret işlemlerini anlık olarak takip edebildiklerini ve operasyonel süreçlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebildiklerini vurgulayan Dinç, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki grup bankalarıyla kurdukları güçlü ağ ve sinerji sayesinde, özellikle Irak gibi önemli ihracat pazarlarında müşterilerine yerel bilgiyle desteklenen özel çözümler sunduklarını aktardı.

Dış ticaret hacimlerinin yılın ilk yarısı itibarıyla 1,9 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:

'Dış ticaret alanındaki uzmanlığımız, dijitalleşen hizmet altyapımız, geniş global muhabir ağımız ve dış ticaret finansmanındaki güçlü performansımızla Burgan Bank olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında, 'Türkiye'nin En Aktif Amir Bankası' ödülünün de sahibi olduk. Kurumsal ve Ticari Bankacılık bünyesinde devreye aldığımız faktoring ürünleriyle, KOBİ segmentinde yaklaşık 600 milyon liralık işleme aracılık ettik. Güçlenen satış ağımız ve devam eden dijital altyapı yatırımlarımız ile faktoring işlemlerinde büyümenin artarak sürmesini hedefliyoruz.'

- 'Müşteri edinimi pazar payı yüzde 6,59'a yükseldi'

Dinç, ON Dijital Bankacılığın, müşteri adedinde bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 23 artış gösterdiğini vurgulayarak 'Haziran sonu itibarıyla bu rakam 1,3 milyon kullanıcıya ulaştı. Ocak ayında yüzde 4,54 olan uzaktan müşteri edinimi pazar payı da haziran sonunda yüzde 6,59'a yükseldi. ON Kredi Kartı ise aidatsız kullanım modeli, aylık 1500 liraya varan harcama avantajları ve sade tasarımıyla bu dönemde dikkati çeken ürünlerimizden biri haline geldi. Harcadıkça kazandıran yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanan kart, ON ekosistemine yeni bir dinamizm kazandırdı.' ifadelerini kullandı.

Birikim Yönetimi iş kolunun yılın ilk yarısında yatırım ürünlerine yönelik hizmetlerini güçlendirdiğine değinen Dinç, müşterilere daha kapsamlı ve erişilebilir çözümler sunmaya odaklandıklarını belirtti.

Dinç, Burgan Yatırımla kurdukları güçlü sinerji sayesinde, yurt içi ve yurt dışındaki hisse senedi ve türev piyasalara yönelik yatırım seçeneklerini genişlettiklerine işaret ederek 'Yatırım Araştırma ve Strateji Ekibi'nin yüzde 80'i aşan başarı oranına sahip yatırım önerileri, müşterilerimizin yatırım kararlarını destekledi. Ayrıca, şube müşteri edinim süreçlerine alternatif olarak devreye aldığımız 'video KYC teknolojisi' sayesinde müşteri ediniminde dijitalleşme ve operasyonel verimlilik ön plana çıktı.' değerlendirmelerinde bulundu.

- 'Burgan Leasing, aktif büyüklüğünü 16 milyar liraya taşıdı'

Sigorta tarafında 2024'te başlattıkları stratejik dönüşümün etkilerini bu yıl çok daha net şekilde görmeye başladıklarını kaydeden Dinç, 2025'in ilk yarısında sigorta komisyon gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 kat artırdıklarını anlattı.

Dinç, 'leasing' ve filo kiralama tarafında güçlü performans sergiledikleri ilk yarıyı önemli göstergelerle kapattıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

'Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10'da, işlem adedi toplamında ise ilk 5 içinde yer alan Burgan Leasing, 2025'in ilk yarısında aktif büyüklüğünü yüzde 16 artışla 16 milyar liraya taşıdı. 50-100 bin dolar aralığındaki işlemlerde yüzde 11,2, 100-200 bin dolar aralığında ise yüzde 10,3 pazar payına ulaşarak ilk 5 firma arasındaki yerini korudu. Filo kiralama tarafında ise toplam araç parkının yatırım değeri 6,6 milyar liraya çıktı. Nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka destekli 'CAN Bus' tabanlı telematik çözümler sayesinde sürücü davranışı, erken arıza tespiti ve çevreci sürüş gibi alanlarda detaylı veri analizi sağlayan sistemlerle müşterilerimize daha kontrollü ve sürdürülebilir operasyonlar sunmaya başladık.

Müşteri beklentilerini doğru analiz eden yaklaşımımız ve veri odaklı çözümlerimiz sayesinde pazardaki konumumuzu korumakla kalmadık, aynı zamanda kârlılığımızı da artırdık. Burgan Bank olarak bu yıl ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu da yayınladık. Bankamızın gücü ve yarattığı etki, finansal performansımız ve rakamlarımızın da ötesinde. Bankamız, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği projeler ve inisiyatiflerle çalışanlar, müşteriler, toplum, çevre ve diğer paydaşlarına değer yaratmaya devam ediyor.'