Bütçe dengesi artıya döndü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi.

15.12.2022 11:31:380
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Bütçe dengesi artıya döndü

Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 347 milyar 734 milyon lira, giderleri 239 milyar 429 milyon lira oldu, merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi.

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100,2 artışla 2 trilyon 547 milyar 156 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 94,7 yükselişle 2 trilyon 567 milyar 605 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

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