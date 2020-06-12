Cari açık nisanda 5.06 milyar dolar

Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Ödemeler dengesi, nisan ayında 5.06 milyar dolar açık verdi.

12.06.2020 10:06:000
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Cari açık nisanda 5.06 milyar dolar

TCMB verilerine göre; bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

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