CEO’lar finansçıya dönüştü !

İşletme sermayesinde yaşanan sıkıntılar, şirketlerin CEO’larını adeta finansçıya dönüştürdü.

28.02.2023 13:13:370
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CEO’lar finansçıya dönüştü !

İşletmelerdeki sermaye ihtiyacı artışı ve bunun getirdiği sıkıntılar iş hayatına nasıl yansıyor? Araştırmamız, CEO’ların adeta bir finansçı gibi çalıştığını gösteriyor.

Capital Ocak 2023 sayısından

Her sektörün enflasyonu birbirinden farklı… Yüksek enflasyon, şirketlerin stok, tahsilat, nakit akışı denklemini bozunca işletme sermayesi ihtiyacı 4-5 katına çıktı. Şirketlerin günlük faaliyetlerini döndürebilmeleri için gerekli olan stok ve ticari alacak gibi varlıklarda büyük sıkıntı var. İşte CEO’ları finansçıya dönüştüren işletme sermaye ihtiyacı artışı ve bunun getirdiği sıkıntıların 2023’e yansımaları...

ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



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