Çin yasakladı, kripto paralar sert düştü

Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

24.09.2021 15:28:000
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Çin yasakladı, kripto paralar sert düştü

Bloomberg News’in haberine göre Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu. Bloomberght'nin haberine göre; Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

Açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi. Banka, finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceğini de açıkladı.

Açıklamanın ardından kripto paralarda sert düşüş yaşandı. Haber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerken Ether yüzde 6’dan fazla geriledi. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5’ten fazla düştü. Ripple yüzde 7,33 düştü. 92 cent seviyesinde. Dogecoin de ise yüzde 7,38 düşüşle 20 cente geriledi.

Çin daha önce de kripto paralarla ilgili sert tedbirler devreye almış, kripto para madenciliği yasaklanmıştı.

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