Çinli Hozon Neta, Türkiye otomobil pazarına girdi

Çin’in en büyük yeni nesil otomobil üreticilerinden Hozon Neta, Türkiye operasyonlarını hayata geçirmeye başladı. İstanbul Kağıthane’deki “GRS Automobility” tesisiyle ilk showroomun kapılarını açan markanın yakın zamanda duyurulan kompakt SUV modeli de satışa sunuldu. 1 milyon 649 bin TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulan Neta U hem online hem de fiziksel showroom vasıtasıyla satın alınabiliyor.

Elektrikli araç üretiminde Dünya’daki ilk 10 üretici arasında yer alan Hozon Neta, Neta U modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Kompakt SUV modeli Neta U; zengin güvenlik ve teknoloji ekipmanları ve 420 kilometre menzile sahip CATL bataryasıyla kendi sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alacak. 1 milyon 649 bin TL’lik satış fiyatına sahip olan Neta U, ayrıca sınıfının en geniş arka diz mesafesini sunan SUV olarak ön plana çıkıyor.

V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV modelde, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, premium materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok aktif ve pasif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U modelinin C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı belirtiliyor. Sadece 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle öne çıkan kompakt SUV modelde, mevsimsel farklılıklarda sürüş menzilini koruma altına alan Hozon Neta’nın patentli batarya ısı yönetim sistemi de standart olarak sunuluyor.

İlk showroom İstanbul’da açıldı, Türkiye üretim için güçlü aday

Hem online hem de offline kanallar üzerinden satışa başlayan Hozon Neta ile ilgili açıklamalar yapan GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, “Yakın zamanda yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında satış sonrası hizmetlerimiz üzerinde çalışmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. İyi kurgulanmış satış sonrası hizmetlerinin ve yaygın servis ağının, müşteri memnuniyetinin, markamıza duyulacak aidiyet duygusunun satış rakamlarından çok daha önemli olduğunu vurgulamıştık, tekrar vurguluyoruz. Diğer yandan Hozon Neta, global stratejileri çerçevesinde, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacak. Büyük Avrupa pazarı için ülkemiz, güçlü bir üretim üssü olarak değerlendiriliyor ve üretime yatırım konusunda önemli bir aday olarak görülüyor” dedi.

Türkiye’deki ilk fiziksel showroomu İstanbul Kâğıthane’de açılan Hozon Neta’nın ikinci showroomu da Mart ayında açılacak.