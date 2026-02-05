DAP Ataşehir 173 satışa çıktı

Emlak Konut güvencesi ve DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonuyla hayata geçirilen Ataşehir 173, lansmana özel fiyat avantajı ve öncelikli yer seçimi ayrıcalığıyla satışa çıktı.

Ataşehir 173; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 12 kilometre, Avrasya Tüneli’ne 9 kilometre mesafede yer alırken; Metropol AVM’ye 2 kilometre, Florence Nightingale Ataşehir Hastanesi’ne yalnızca 1 kilometre ve İstanbul Finans Merkezi’ne 3 kilometre yakınlığıyla öne çıkıyor.

Emlak Konut’un güven veren yapısı ile DAP Gayrimenkul’ün yenilikçi vizyonunu bir araya getiren Ataşehir 173 projesi satışa sunuldu. Ataşehir 173, topraktan satış avantajıyla DAP bünyesinde 24 ay vade farksız ödeme seçeneği ya da 1,89 faiz oranıyla 120 aya varan vadeler ile bir finansman modeli sunuyor.

