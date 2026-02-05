İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun toplantısında Başkan Andrew Bailey dahil üyelerin 5'i politika faizinin yüzde 3,75'te sabit bırakılması, 4'ünün de 25 baz puan indirime gidilmesi yönünde oy kullandığı bildirildi. Kurulun toplantıda kısa vade enflasyon görünümü, fiyat ve maaş artışlarını görüştüğü belirtilen açıklamada, yıllık enflasyonun Aralık 2025'te yüzde 3,4'e gerilemesine rağmen hedef seviye olan yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada kurul üyelerinin enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedef seviyesine ne zaman ulaşabileceğine ilişkin farklı görüşlerinin bulunduğu aktarılarak, şunlar ifade edildi:

"Enflasyonun daha uzun süre devam etme riski azalmaya devam ederken, talebin zayıflaması ve işgücü piyasasının gevşemesinden kaynaklanan bazı enflasyon riskleri sürüyor. Para politikası, enflasyonun sadece yüzde 2'ye ulaşmasını değil, orta vadede bu seviyede kalıcı olarak seyretmesini sağlamak üzere belirleniyor. Ağustos 2024'ten bu yana banka faizi 150 baz puan düşürüldüğünden, politikanın kısıtlayıcılığı azaldı. Mevcut verilere dayanarak, banka faizinin daha da düşürülmesi muhtemel ancak politikanın daha da gevşetilmesine ilişkin kararlar daha zorlu hale gelecek. Para politikasının daha da gevşetilmesinin kapsamı ve zamanlaması, enflasyon görünümünün gelişimine bağlı olacak."

Enflasyonun nisanda yüzde 2 civarına düşmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 1,7 ve 2028'in ilk çeyreğinde yüzde 1,8'e gerileyeceği öngörüldü. Açıklamada, İngiltere ekonomisindeki büyümenin güçlenmesinin beklendiği ve bu durumun, kısmen bugüne kadar para politikasının kısıtlayıcı etkisinin kademeli olarak azalmasını yansıttığı kaydedildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararı sonrası değerlendirmesinde, enflasyonun baharda yüzde 2 civarına düşmesini beklediklerini belirterek, "Bu iyi haber. Enflasyonun bu seviyede kaldığından emin olmamız gerekiyor ve bu nedenle bugün politika faizini değiştirmedik. Her şey yolunda giderse, bu yıl banka faiz oranlarında bir miktar daha indirim yapılabilir." ifadelerini kullandı.