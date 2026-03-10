“Dengeyi Sporla Kuruyorum”

Yoğun iş temposunu disiplinli bir planlama anlayışıyla yöneten Panda Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi korumada sporun belirleyici bir rol oynadığını söylüyor.

İş dünyasında tempo hiç düşmezken zamanı nasıl yönettiğiniz aslında liderlik tarzınızı da ele veriyor. Panda Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, yoğun iş gündemini disiplinli bir planlama anlayışıyla yönetirken iş ve özel yaşam arasındaki sınırları bilinçli biçimde korumaya çalışan bir isim.

Capital Dergisi / Şubat 2026

Seherli, gününü nasıl kurguladığını anlatırken “Yıllardır iş yönetim modelimde önemli gördüğüm noktaları bir zaman çizelgesi ve planlama üzerinden yönetiyorum. Güne başlama saatimden işten çıkış saatime kadar her bir zaman dilimini verimli kullanmaya özen gösteriyorum” diyor.

Seherli, dengeyi korumanın yolunu ise sporda buluyor. “Sporu uzun yıllardır hayatımın ve başarımın bir parçası olarak görüyorum” diyen iş insanı, bu sayede iş dışı zamanları daha net ayırabildiğini ifade ediyor.

Fiziksel olarak aktif olmanın zihinsel performansını doğrudan etkilediğini vurgulayan Seherli, şöyle konuşuyor:

“Beden güçlü olduğunda zihnin de buna uyum sağladığına ve onu takip ettiğine inanıyorum. Gün içinde ofiste uzun süre vakit geçirdiğim zamanlarda ise toplantılarımı fabrika içinde farklı lokasyonlarda planlayarak fiziksel olarak aktif kalmaya özen gösteriyorum. Sporu hayat rutininin bir parçası haline getirmiş biri olarak, spor yapmadığım dönemlerde kendimi daha yorgun ve huzursuz hissediyorum.”

Hüseyin Seherli’yle iş dışı yaşamını ve sporun dengedeki önemini konuştuk:

Yoğun iş temposu içinde gününüzü nasıl organize ediyorsunuz?

Yoğun iş temposunda zaman yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşlerimi bir zaman çizelgesi ve planlama üzerinden yönetiyorum. Güne başlama saatimden işten çıkış saatime kadar her bir zaman dilimini verimli kullanmaya özen gösteriyorum. Bu yaklaşım, birçok konuya hakim olmama ve süreçleri daha etkin yönetmeme katkı sağlıyor. Özellikle öğle saatlerine kadar rutin işlerimi tamamlamam, öğleden sonraki saatleri daha rahat ve yaratıcı bir şekilde yönetmeme fırsat tanıyor. Günün ilk saatlerinde finans ve istatistiksel konular üzerinde çalışmayı ise daha doğru ve verimli buluyorum.

İş gününüz genellikle kaçta ba��lıyor, kaçta bitiyor?

Her sabah saat 7.00’de uyanıyorum. Saat 8.00’de işimin başında oluyorum. Akşamları ise genellikle 17.00 civarında işten çıkıyorum. Uzun yıllardır bir kişisel antrenörle çalışıyorum. Günün yorgunluğunu sporla attıktan sonra sosyal ve özel hayatıma zaman ayırmaya özen gösteriyorum.

Kendinize zaman yaratmak için özellikle uyguladığınız bir yöntem var mı?

Zamanımı iyi yönettiğimi ve verimli kullandığımı düşünüyorum. Bu sayede akşama iş kalmasının önüne geçebiliyorum. Hafta sonlarını ise hobilerime ve çocuklarıma ayırabileceğim kaliteli zamanlar olarak değerlendiriyorum. Gün içinde kendime zaman yaratmak için toplantı ve görüşmelerimi mümkün olduğunca öğleden önceye planlayıp tamamlıyor, öğleden sonraki saatlerde kendime zaman ayırabiliyorum.

Spor yaptığınızı söylediniz. Sporun hayatınızdaki yeri nedir?

Sporu uzun yıllardır hayatımın ve başarımın bir parçası olarak görüyorum. Özellikle son bir yılda yaş ilerledikçe sporun hayatımdaki yerini daha fazla önemser oldum. Sporun yalnızca bedenen değil zihnen de bana çok iyi geldiğini fark ettikçe bunu düzenli bir rutine dönüştürdüm.

Spora ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz?

Spor ya da hobiler söz konusu olduğunda bahane üretmek yerine çözüm bularak bunların yapılabildiğini deneyimledim. Örneğin artık yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimde, konaklayacağım otelin spor yapma olanaklarına özellikle dikkat ediyorum. Seyahatlerimi genellikle önüne ya da sonuna hafta sonunu ekleyecek şekilde planlıyor, bu zamanları yeni şeyler keşfedebileceğim kültürel ya da sportif aktivitelerle değerlendiriyorum.

Hangi spor dallarıyla ilgileniyorsunuz?

Çocukluğum boyunca basketbol ve futbol gibi spor dallarıyla oldukça aktif bir şekilde ilgilendim. Hatta basketbolda okul takımlarında lisanslı oyuncu olarak takım kaptanlığı yaptım. Bu sporların takım olma, birlikte hareket etme, yardımlaşma ve strateji gibi birçok disiplini aynı anda kullanma becerimi geliştirdiğine inanıyorum. Doğayla temas edebildiğim, farklı koşullarda ve farklı ortamlarda yapılabilen spor dalları bu noktada öne çıktı. Zaman içinde, yılın değişen dönemlerine uyum sağlayan bu disiplinlerin hem fiziksel hem zihinsel denge kurmama katkı sağladığını fark ettim. Bu çeşitlilik de bilinçli bir tercihten çok, zaman içinde doğal olarak oluştu.

Bu sporlar arasında sizi zihinsel olarak en çok zorlayan ya da odaklanmaya mecbur bırakan hangisi?

Golf… Çünkü aklınızda farklı şeyler düşündüğünüzde performansı ciddi şekilde etkileyen bir spor. Rahat olup tamamen odaklanmayı gerektiriyor, benim için de bu yönüyle çok kıymetli.

Doğa ile iç içe yapılan sporların, şehir ve ofis temposundan kopuş anlamında sizde nasıl bir etkisi oluyor?

Rutinin dışında yapabildiğim sporlar beni çok rahatlatıyor. İş hayatında şehir, ofis ve rutinler oldukça ön planda. Hayatımdaki dengeyi ise doğada geçirdiğim zaman ve yaptığım sporlarla sağlıyorum.

Spor alışkanlığı, stresle başa çıkma biçiminizi nasıl etkiliyor?

Uzun süredir spor yapan biri olarak stresle başa çıkma biçimimi doğrudan etkilediğini söyleyebilirim. Örneğin kickboksla ilgileniyorum ve her pazartesi antrenman yapmaya çalışıyorum. Haftanın başında yapılan bu antrenman, birikmesi muhtemel stresi daha en baştan atmamı sağlıyor. Böylece haftaya daha dingin, daha odaklı ve zihinsel olarak daha dengeli bir şekilde başlıyorum.

Bugün geriye dönüp baktığınızda, iş ve özel yaşam dengesine dair değiştirdiğiniz en somut alışkanlık ne oldu?

Bugün geriye dönüp baktığımda, bu konuda yaptığım en somut değişiklik hafta sonları çalışmamak oldu. Zamanımı daha verimli yöneterek ve ekip arkadaşlarımın desteğiyle hafta içi iş planlarımı oluşturuyor, bu sayede iş ve özel yaşam dengesini korumaya gayret ediyorum.





