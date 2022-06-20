DenizBank, KOBİ’lerin finansmanı için Dünya Bankası'ndan fon sağladı

DenizBank, küresel salgından olumsuz etkilenen KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla Dünya Bankası’ndan 60 milyon dolar finansman kaynağı temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kapsayıcı ve sorumlu bankacılık ilkesiyle, sürdürülebilirlik hedeflerini odağına alan DenizBank, temin ettiği kaynağı, kadınların ekonomiye kazandırılmasını teşvik eden özel işletmeler, genç işletmeler ve az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümeleri ve istihdam yaratmaları için kullandırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Beril Oğuz, DenizBank olarak, ekonomi için kaldıraç etkisi gören niş sektörleri her zaman sahiplendiklerini belirterek, "Gezegenin geleceği için başta tarım sektörü ve ekonomimizin belkemiği olması dolayısıyla KOBİ’lerin finansmanını ayrı bir yere konumlandırarak bu sektörlerin hep yanında olduk. Kadınların iş gücüne dahil olmadığı bir ekosistemde ekonominin tam potansiyeliyle büyüyemeyeceği inancıyla, kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini de tüm kaynaklarımızla destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

2007'den bu yana uluslararası kalkınma kuruluşlarından fonlama temin edip Türkiye’de sürdürülebilirlik etkisi yüksek krediler verdiklerini aktaran Oğuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda sağladığımız kaynağın toplam tutarı 2,5 milyar doları aştı. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon ve repo işlemlerimizde de, tarımın finansmanı ve bankacılık hizmetlerinin engelli vatandaşlarımız için erişilebilirliği gibi performans kriterleri belirleyerek sürdürülebilirlik taahhütlerimizi ciddiyetle ortaya koyduk. Şimdi, ülkemizin dört yanında, küresel salgının yaralarını sarmaya çalışan KOBİ’lerimizin, özellikle de genç ve kadın istihdamını destekleyen işletmelerin ayağa kalkması için sorumluluk alıyoruz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ülkemize kazandırdığı 60 milyon dolar tutarındaki bu kaynağı KOBİ’lerimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz."