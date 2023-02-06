Deprem bölgesindeki 8 şirketin sıraları geçici olarak işleme kapatıldı

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanma tarihi, deprem bölgesinde bulunan ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, sonuçları depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin özel durum değerlendirmesi yapılıncaya kadar durdurulmasına ifade edilme kararı verildi.

İşlem ücreti geçici olarak durdurulan boru hattı şöyle: "Sasa Polyester Sanayi AŞ (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar), Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, Sanko Pazarlama İthalat AŞ, Hateks Hatay İhracat İşletmeleri AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ ve Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ."



