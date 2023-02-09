Deprem bölgesindeki memur maaşları erken ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurdu.

9.02.2023 14:03:020
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Deprem bölgesindeki memur maaşları erken ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapanlara, 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, Devlet Memurları Kanunu'nun 164'üncü ve ek 24'üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağının belirtildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

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