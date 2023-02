Saat 17.30 Güncelleme: Depremde can kaybı 1498'e çıktı

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498'e yükseldiği açıklandı.



AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498'e yükseldiğini açıkladı. Toplamda 2834 bina yıkıldı, 8533 kişi yaralandı.



Saat 15.30 Güncelleme: Depremde can kaybı artıyor

17 ilde hissedilen deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Saat 13:24'te ise bu kez yine Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD Başkanı Sezer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014'e yükseldiğini açıkladı.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Saat 13:24'te ise bu kez merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte olmuştu. AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı.



Saat 14.00 Güncelleme : Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde yeni deprem



AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 13.30 Güncelleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremdeki son duruma ilişkin "Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmış, 2470 kişi enkazdan kurtarılmıştır." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından yaptığı basın toplantısında şunları kaydetti:



"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık.



Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.



Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.



Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır.



Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.



Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyeti kesintisiz şekilde sürüyor."



Saat 13:00 AFAD depremin büyüklüğünü revize etti

AFAD'ın twitter hesabından paylaşılan mesajda şöyle denildi: Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saat 12:00 Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" dedi.

Saat 11:00 10 ilde okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz" dedi.

Saat 10:00 Fuat Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oktay, şunları söyledi:

"Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, buradan yapılmayan hiçbir açıklamaya itimat edilmemesiyle alakalı tüm medya kuruluşlarını, tüm kurum ve kuruluşlarımızı bilgi kirliliğine sebep olmamak adına da açıklama yapmamaya davet ediyorum. Sizlere de AFAD'dan açıklanan verileri kullanmanızı özellikle öneriyorum. Kesinleşmedikçe de bu sayıları sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can, yakınları var, özellikle vefat kesinleştikten sonra bunları paylaşıyoruz.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı an itibarıyla kaybetmiş bulunuyoruz, bu sayılarının ne yazık ki artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yine Maraş'ta 200 yaralımız var, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız bulunuyor. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var. Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam itibarıyla an itibarıyla 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var."

---

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 17 ilde de hissedilen deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. AFAD, depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Gaziantep'te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

AFAD: 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir."

Bakan Kurum: Gaziantep'e hareket ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin yönlendirildiğini belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik. AFAD'da değerlendirmemizi yaptıktan sonra biz de Gaziantep'e hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki deprem Doğu ve Güneydoğu'daki illerde de hissedildi

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye'de 34 bina yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Malatya'da ilk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin, "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Şanlıurfa'da 15 vatandaş vefat etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "(Depremde) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." dedi.

Diyarbakır'da 6 bina yıkıldı, 6 kişi hayatını kaybetti, 79 yaralı var

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Deprem İç Anadolu'da da hissedildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte şu ana kadar mal ve can kaybı ihbarı gelmediğini bildirdi. Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen depremde şu ana kadar herhangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda, tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta hissedilen deprem nedeniyle bir binanın giriş katında duvarlarda çatlak oluştu. Pulur Mahallesi'nde 12 katlı binanın giriş katında meydana gelen çatlaklar dolayısıyla apartman, polis ekiplerince tahliye edildi. Apartman sakinleri sokakta ve araçlarında beklemeye başladı. Bu arada il genelinde de depremi hisseden çok sayıda vatandaş evlerini terk ederek cadde ve sokaklarda araçlarında bekledi.

Nevşehir’de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının sürdüğü kentte vatandaşlar araçlarının içinde ve çevrede bekledi. Niğde'de depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı. Karın etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarıyla güvenli yerlere gitmeye çalıştı.

Valilikten, "Şu ana kadar kurumlarımıza intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın duyarlı olması ve resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." açıklaması yapıldı.

Depremin ardından Kahramanmaraş Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezine gelen bilgilere göre AFAD başta olmak üzere arama kurtarma ekipleri, kent merkezinin yanı sıra göçük meydana gelen ilçelere yönlendirildi.

Göçük altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sırasında bazı vatandaşlar yaralı olarak kurtarıldı. Depremin ardından bazı bölgelerdeki iş yerlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için olay yerlerine sevk edildi.

Deprem sırasında Kahramanmaraş-Kayseri ile Kahramanmaraş-Gaziantep kara yollarında göçük oluştuğu ve ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi. Depremin ilk anından itibaren evlerinden çıkan vatandaşların sokaklardaki bekleyişi de sürüyor. Vatandaşların sokaklarda ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları gözlendi.