Depremde can kaybı 36 bini aştı

Son haber... AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 kişinin yaralandığını açıkladı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi, 108 bin 68 kişi yaralandı.