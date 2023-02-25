Depremde hasar gören kültür varlıklarına bağışlara düzenleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde 100'ünün vergi matrahından düşüleceğini bildirdi.

25.02.2023 11:52:030
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Depremde hasar gören kültür varlıklarına bağışlara düzenleme

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde 100'ü vergi matrahından düşülecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurumumuz bünyesinde yer alan, deprem bölgelerinde hasar görmüş 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarıyla alakalı bakım, onarım, yaşatma, rölöve, restorasyon ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile yardımlar ve harcamaların yüzde 100'ü vergi matrahından düşürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

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