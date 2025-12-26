"Dezenflasyon süreci güçlenerek devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

26.12.2025 11:21:310
Şimşek açıklamasında, arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların fiyat istikrarını sağlamada önemli rol oynayacağını vurguladı. Ayrıca, hizmet enflasyonundaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme eğiliminin dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Verilere göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında ise 3,7 puan geriledi. Şimşek, bu gelişmelerin fiyat istikrarı açısından olumlu sinyaller taşıdığını ifade etti.




