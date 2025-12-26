1 temettü, 2 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var (26 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün üç hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, ALTINAY Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) ve EKOS Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
ALTINAY Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY)
%324,99999 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 15,318 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
EKOS Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS)
% 300 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 6,845 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Pay Başına Brüt Temettü: 1,8181818 TL
Pay Başına Net Temettü: 1,5454545 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 96,832 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)