Dolar 5,95 liraya düştü, borsa kayıplarını topluyor



Güne 5.97 civarında başlayan Dolar/TL, öğleden sonra 5.9545’e kadar geriledi. Dün 6.65 – 6.69 bandında hareket eden euro bu sabah da 6.66’dan 6.63’e geriledi.



ÇEYREK 302 LİRADA



Serbest piyasada gram altın 302,90 liradan alınırken, 302,97 liradan satılıyor. Çeyrek altının satışta 496,21 liraya çıktı. Sabah saatlerinde 1.602 dolara kadar çıkan

ons altın saat 14.30 itibarıyla 1,578 dolardan işlem görüyor.



BORSA KAYIPLARINI TOPLADI



Açılışta düşüş yaşayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde kayıplarını toparladı. Endeks, saat 14.10 itibarıyla 113.191 puanda.



ABD – İran geriliminin etkisiyle haftanın ilk gününü yüzde 2 kayıpla kapatan Borsa İstanbul Endeksi dün yüzde 1.07 yükselişle günü tamamlamıştı.











