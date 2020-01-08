Dolar 5,95 liraya düştü, borsa kayıplarını topluyor

İran’ın Irak’taki iki ABD üssüne saldırısının piyasalar üzerindeki baskısı gevşedi. Dolar düştü, borsa kayıplarını toparladı.

8 OCAK, 20200
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Dolar 5,95 liraya düştü, borsa kayıplarını topluyor


Güne 5.97 civarında başlayan Dolar/TL, öğleden sonra 5.9545’e kadar geriledi. Dün 6.65 – 6.69 bandında hareket eden euro bu sabah da 6.66’dan 6.63’e geriledi.

ÇEYREK 302 LİRADA

Serbest piyasada gram altın 302,90 liradan alınırken, 302,97 liradan satılıyor. Çeyrek altının satışta 496,21 liraya çıktı. Sabah saatlerinde 1.602 dolara kadar çıkan
ons altın saat 14.30 itibarıyla 1,578 dolardan işlem görüyor.

BORSA KAYIPLARINI TOPLADI

Açılışta düşüş yaşayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde kayıplarını toparladı. Endeks, saat 14.10 itibarıyla 113.191 puanda.

ABD – İran geriliminin etkisiyle haftanın ilk gününü yüzde 2 kayıpla kapatan Borsa İstanbul Endeksi dün yüzde 1.07 yükselişle günü tamamlamıştı.




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