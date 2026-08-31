Şikago fabrikasını 2,6 katına çıkaracak

Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 2026’nın ilk 7 ayında yüzde 8,1 artarak yaklaşık 10,1 milyar dolara ulaştı. ABD’nin ihracat artışına en yüksek katkıyı verdiği bu dönemde Permisan Perde de Şikago’daki 2 bin 500 metrekarelik fabrikasını 6 bin 500 metrekareye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD’de ürettiği akıllı perde ve gölgelendirme sistemlerini Kanada’ya da ihraç ediyor.

Türkiye’nin ABD pazarına yönelik ihracatı 2026’da yeniden ivme kazandı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD’ye ihracat, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 arttı. 759 milyon dolarlık yükselişle ABD, Türkiye’nin ihracat artışına en yüksek katkıyı veren ülke oldu.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Türkiye, 2025’in tamamında ABD’ye 16,33 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Toplam ihracattan yüzde 6 pay alan ABD, Türkiye’nin üçüncü büyük ihracat pazarı konumuna gelmişti. Türk şirketlerinin ABD pazarına yönelik yatırımlarının hızlandığı bu dönemde Permisan Perde de Kuzey Amerika’daki üretim kapasitesini büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, 2019 yılında Şikago’da faaliyete geçirdiği fabrikasının üretim alanını 2 bin 500 metrekareden 6 bin 500 metrekareye çıkarmayı planlıyor.

Üretim alanına 4 bin metrekare eklenecek

Permisan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Şenel’in verdiği bilgiye göre Şikago fabrikasına 4 bin metrekarelik yeni alan eklenecek. Yatırımın tamamlanmasıyla tesisin toplam büyüklüğü 2,6 katına çıkacak. ABD’de üretilen akıllı perde ve gölgelendirme sistemlerinin iç pazara sunulduğunu belirten Şenel, tesisten Kanada’ya da ihracat gerçekleştirdiklerini söylüyor. Şirket, yeni kapasite yatırımıyla ABD ve Kanada pazarlarındaki erişimini artırmayı hedefliyor. Türkiye’deki üretim faaliyetlerine 1990 yılında İstanbul Kağıthane’de başlayan Permisan, Şikago yatırımıyla hedef pazara yakın bir üretim modeli oluşturdu. Şirket kumaş ve alüminyumu işleyerek konutlar, ticari yapılar, oteller ve büyük ölçekli projeler için akıllı perde sistemleri üretiyor.

Büyümenin odağında akıllı gölgelendirme var

Permisan’ın büyüme stratejisinde akıllı dış mekan gölgelendirme sistemleri öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği motorlu sistemler uzaktan kumanda, duvar anahtarı, mobil uygulama ve bina otomasyon sistemleriyle entegre çalışabiliyor. Güneş ışığı seviyesine göre otomatik olarak açılıp kapanabilen perdeler, yapıların ısı ve güneş kontrolüne katkı sağlıyor. Bu sistemlerle iç mekan konforunun artırılması ve enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. Şirketin son dönemde yoğunlaştığı ürün gruplarından biri de Zip perde sistemleri. Özel fermuarlı ray teknolojisiyle kumaşın profilden çıkmasını önleyen sistemler, yüksek rüzgar dayanımının yanında güneş ışığı, ısı ve UV kontrolü sağlıyor.

Pergola, kış bahçesi, teras, balkon, restoran, kafe, otel ve ticari yapılarda kullanılan Zip perde sistemleri, Permisan’ın Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Orta Doğu pazarlarında büyümeyi hedeflediği ürünlerin başında geliyor.

Perlux markasıyla farklı pazarlara ulaşıyor

Permisan, kendi markası Perlux ile ürettiği ürünleri iç pazarın yanı sıra farklı ülkelere ihraç ediyor. Mahmut Şenel’in verdiği bilgiye göre şirketin Almanya, Belçika, İspanya ve Balkan ülkelerinde bayilikleri bulunuyor. Şirketin ürün portföyünde Zip perde, Skyscreen Zip, biyoklimatik pergola, kış bahçesi sistemleri, kasetli tente, stor ve plise perde, honeycomb perde, ahşap ve metal jaluzi ile dikey, katlamalı ve panel perde sistemleri yer alıyor. Permisan aynı zamanda Verosol, Kvadrat, Serge Ferrari, Mermet, Copaco, Svensson, Becker ve Somfy gibi uluslararası markaların distribütörlüğünü yürütüyor.

New York’taki Türk Evi’nde de kullanıldı

Permisan’ın büyümesinde büyük ölçekli kurumsal projeler önemli rol oynuyor. Şenel’in verdiği bilgiye göre şirketin teknolojik perde sistemleri İstanbul Finans Merkezi, İstanbul Havalimanı ve New York’taki Türk Evi’nde kullanıldı. Şirketin referansları arasında Kuveyt Türk, Albaraka Türk, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Azerbaycan Merkez Bankası, Hilton Bakü, Hilton Taşkent, Conrad İstanbul Bosphorus, Wyndham Grand Levent, Kanyon, Turkcell, Trendyol, Abdi İbrahim Holding ve Vakko Genel Müdürlük binaları da bulunuyor. Permisan, Şikago fabrikasını büyüterek Türkiye’den ihracatın yeniden yükselişe geçtiği ABD pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmayı, buradaki üretim üssü üzerinden Kanada’daki büyümesini de hızlandırmayı hedefliyor.