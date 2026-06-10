Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Haziran 2026)

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 245 liradan işlem görüyor.

10.06.2026 10:04:560
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Haziran 2026)

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 6 bin 317 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 370 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 1,2 değer kaybıyla 4 bin 210 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,1380 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,1240'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 46,1380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 53,3570'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 61,8580'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,8 seviyesinde bulunuyor.

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