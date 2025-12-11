Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 5 bin 793 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 5 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 544 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 32 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 212 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece Banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürerek, bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

Fed'in politika metni, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğini, bu yıl istihdam artışının yavaşladığını ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiğini gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü belirterek, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüldüğü gibi yılın başlarındaki zirve noktalarından gerilediğine işaret etti.

Powell, uzun vadeli beklentilere ilişkin çoğu göstergenin ise hedefleriyle tutarlı kalmaya devam ettiğini dile getirerek, "Kısa vadede, enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü, istihdama yönelik riskler ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum. İstihdam ve enflasyon hedeflerimiz arasındaki bu gerilimi yönetirken, politika açısından risksiz bir yol yok." diye konuştu.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,6140 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5926'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,6140 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,9380, sterlin/TL yatay seyirle 57,0500 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 98,70 seviyesinde seyrediyor.

