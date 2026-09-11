Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Eylül 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 48,5440'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6050 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,7660'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 807 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 azalışla 6 bin 735 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,08 artışla 6 bin 807 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 164 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 438 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.