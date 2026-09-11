Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Eylül 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,6050 seviyesinde bulunuyor.

11.09.2026 09:50:150
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Eylül 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 48,5440'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6050 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,7660'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 807 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 azalışla 6 bin 735 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,08 artışla 6 bin 807 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 164 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 438 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Eylül 2026)

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Eylül 2026)

Startup ekosistemi İstanbul’da 5 etkinlikte buluşacak

Startup ekosistemi İstanbul’da 5 etkinlikte buluşacak

Jimmy Key’in global mağaza ağı genişliyor

Jimmy Key’in global mağaza ağı genişliyor

Yorum Yaz