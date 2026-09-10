DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026 için geri sayım başladı

İstanbul’un tarihi kıyılarında yeni bir regatta geleneği oluşturma hedefiyle geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, ikinci yılında yeniden Haliç’te gerçekleşiyor. Tersane Istanbul ev sahipliğinde 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyon; kürek sporunun rekabet ve takım ruhunu, Tersane Istanbul’un tarihi denizcilik mirası, açık alanları, gastronomi noktaları ve sosyal yaşamıyla bir araya getirerek üç günlük kapsamlı bir hafta sonu deneyimi sunacak.

Geçtiğimiz yıl 50’den fazla takımın katılımıyla ilk adımı atılan organizasyon, bu yıl kapsamını genişleterek 300’ün üzerinde sporcu ve 20’den fazla kulübü Haliç’te buluşturacak. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden ekiplerin katılacağı DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, kürek dünyasının uluslararası temsilcilerini de İstanbul’da ağırlayacak. Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Asuncion Rosario Loriente Perez ve Dünya Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Vincent Gaillard da organizasyonu takip etmek üzere Haliç’te bulunacak. Organizasyon, İstanbul’un yeni kıyı deneyimlerinden biri olmanın yanı sıra uluslararası kürek dünyasının takip ettiği önemli buluşmalardan biri olma yolunda ilerliyor.

Haliç’te Dört Kategoride Kürek Heyecanı

Bu yıl DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026’da 22 Coastal, 40 Club, 39 Corporate ve 6 üniversite takımı olmak üzere toplam 107 takım yarışıyor:

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026; Open Race, Club Race, Corporate Race ve Legendary Row – University Challenge by the Land of Legends olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Haliç’in tarihi rotasında gerçekleşecek yarışlarda sporcular; dayanıklılık, teknik beceri, hızlı karar verme, navigasyon ve takım koordinasyonu gibi farklı yetkinliklerini aynı parkurda ortaya koyacak. Uluslararası sporcuların farklı kategorilerde mücadele edeceği organizasyonda bu yıl eklenen üniversite yarışı da gerçekleştirilecek.

Organizasyonun uluslararası vitrini olan Open Race, açık su küreğinin dinamik yapısını Haliç’in kendine özgü atmosferiyle buluştururken; Club Race, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden kürek kulüplerini bir araya getirecek. Şirket ekiplerine özel Corporate Race ise kürek sporunun rekabetini takım ruhu ve birlikte başarma duygusuyla buluşturacak.

Bu yıl organizasyonda sportif rekabeti daha da büyüten önemli unsurlardan biri ise 250 bin dolarlık toplam ödül havuzu olacak. Open Race’te birinci takım 100 bin dolar, ikinci takım 50 bin dolar, üçüncü takım ise 25 bin dolar ödül kazanacak. Club Race’te ise birincilik ödülü 40 bin dolar, ikincilik ödülü 25 bin dolar, üçüncülük ödülü ise 10 bin dolar olacak. Corporate Race ekipleri için de sportif rekabetin yanı sıra global Rixos otellerinde konaklama ödülleri sunulacak.

Amsterdam’dan Haliç’e: Dünya şampiyonlarının yeni durağı İstanbul



2026 Dünya Şampiyonası 30 Ağustos’ta Amsterdam’da tamamlandı. Lauren Henry ve Finn Florijn gibi Amsterdam’dan dünya şampiyonluğu ile çıkan isimler yalnızca günler sonra İstanbul’da yarışacak. Open kategorisinde yarışacak Turkish Delight kadrosunda Karolien Florijn, Finn Florijn ve Lauren Henry yer alıyor.

Dünya küreğinin tarihsel güçlerinden Almanya İstanbul’da



Almanya, Amsterdam 2026 Dünya Şampiyonası’nı üç altın madalyayla tamamladı. Dünya küreğinin tarihsel olarak en başarılı ülkelerinden biri de milli takım düzeyinde DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup’a katılıyor.

Kürek dünyasının yönetimi İstanbul’da



World Rowing ve European Rowing’in üst düzey isimleri Vincent Gaillard, Eva Szanto ve Asunción Loriente Pérez ile Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026 için İstanbul’da olacak.

Haliç, Coastal Rowing İçin Benzersiz Bir Parkur

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026, son yıllarda dünya genelinde hızla büyüyen Coastal Rowing disiplininde gerçekleştirilecek. World Rowing tarafından küreğin en dinamik formatlarından biri olarak tanımlanan kıyı küreğinde sporcular yalnızca rakipleriyle değil; rüzgâr, akıntı ve değişen su koşullarıyla da mücadele edecek. World Rowing’in kendi iletişiminde dünyanın en ayırt edici su yollarından biri olarak tanımladığı Haliç’te, organizasyon için 3.500 metrelik coastal parkuru kuruluyor. Yarışların şehrin dışında yer alan klasik bir göl veya regatta alanı yerine İstanbul’un merkezindeki tarihi bir su yolunda gerçekleştirilmesi, organizasyona özgün bir kimlik kazandırıyor.

Üç Gün Boyunca Haliç’te Regatta Atmosferi

11 Eylül Cuma günü başlayacak organizasyonun ilk günü, sporcuların serbest antrenmanları, parkur tanıma ilbaşlayacak. Gün boyunca müzik ve buluşma programlarıyla regatta atmosferi Tersane Istanbul’a yayılırken, etkinliğin warm-up programı ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

12 Eylül Cumartesi günü Club, Open, Corporate ve Legendary Row – University Challenge by the Land of Legends kategorilerindeki yarışların heyecanı devam ederken, günün sonunda müzikseverleri özel bir konser deneyimi bekleyecek. Oyunculuk kariyerinden gelen güçlü anlatıcılığını müzikle buluşturan Bergüzar Korel, büyük ilgi gören “Hatırladıkça” projesiyle Tersane Istanbul’da sahne alacak. Çocukluk, gençlik, ilk aşklar ve hafızalarda yer eden anlara eşlik eden şarkılardan oluşan repertuvarıyla Korel, Haliç’in tarihi atmosferinde izleyicilere nostalji ve müziği bir arada yaşatacak.

13 Eylül Pazar günü ise yarışların finalleri ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Sportif heyecanın ardından organizasyonun kapanışı, Pink Martini All Stars ile yapılacak. Dünyaca ünlü topluluğun All Stars konseptiyle Türkiye’deki ilk performansı olacak konser kapsamında Ari Shapiro, Edna Vazquez ve Jimmie Herrod sahne alacak; özel performansa sürpriz Türk sanatçılar da eşlik edecek.

Sporun Ötesinde Bir Hafta Sonu Deneyimi

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, yarışların yanı sıra Tersane Istanbul’un farklı noktalarına yayılan deneyimleriyle ziyaretçilere gün boyu devam eden bir regatta atmosferi sunacak. Açık alanlar, restoranlar, mağazalar, sahil yürüyüşleri, canlı yayın noktaları ve farklı deneyim alanlarıyla Tersane Istanbul, üç gün boyunca şehrin kıyı yaşamının yeni buluşma noktalarından birine dönüşecek.

Etkinliğin biletli alanında ise yarış heyecanına DJ performansları, canlı müzik, marka deneyimleri, fotoğraf alanları ve gastronomi noktaları eşlik edecek. Aileler için hazırlanan Kids Lounge alanında ise çocuklara yönelik farklı deneyimler ve aktiviteler gerçekleştirilecek. DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, yalnızca spor tutkunlarına değil, İstanbul’da hafta sonunu farklı bir deneyimle geçirmek isteyen her yaştan ziyaretçiye hitap eden bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

İlk yılında oluşturduğu Riviera Chic regatta stilini de sürdürecek olan organizasyon, kürek sporunun dünyada taşıdığı zarafet ve sosyal buluşma kültürünü İstanbul’un tarihi kıyı atmosferiyle buluşturacak. Beyaz, ekru, lacivert ve açık mavi tonları; keten gömlekler, polo yakalar, hafif ceketler, elbiseler, espadriller ve denizcilik detaylarıyla şekillenen stil, bu yıl da regatta hafta sonunun atmosferinin bir parçası olacak.

Haliç’in tarihi kıyısında kürek sporunun heyecanını, uluslararası rekabeti, müziği ve şehir yaşamını aynı hafta sonunda buluşturan DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, 11-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un yeni regatta geleneğini büyütmeye hazırlanıyor.