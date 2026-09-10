Doğrudan yatırımla Türkiye’deki 15. mağazasını açtı

JYSK, Türkiye’deki doğrudan yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyüme stratejisi doğrultusunda fiziksel ve online perakende ağını genişleten marka, “Herkes İçin Harika Bir İskandinav Teklifini” 15’inci mağazasıyla Starcity Outlet’e taşıdı.

Yeni şube ile İstanbul’daki operasyonlarına bir yenisini ekleyerek şehrin farklı noktalarındaki müşterilerine ulaşma hedefinde de önemli bir adım daha atan marka, İskandinav tasarım anlayışını erişilebilir fiyatlarla buluşturarak uyku ürünlerinden ev tekstiline, mobilyadan dekorasyona kadar çok çeşitli bir ürün yelpazesi sunuyor.

Yatırımlar Tüketici İhtiyaçlarına Göre Şekilleniyor





Türkiye yolculuğunda yatırımları pazarın dinamiklerini ve tüketicilerin ihtiyaçlarını yakından takip ederek planladıklarını belirten JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Pazara giriş yaptığımız günden bu yana edindiğimiz deneyim, hangi bölgelerde tüketicilerle daha fazla buluşma fırsatımız olduğunu görmemizi sağladı. Starcity Outlet’te açtığımız yeni mağazamız da bu yatırımlardan biri. Daha önce JYSK’nın bulunmadığı bu bölgede mağaza açarak yeni bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz.

Bizim için büyüme yalnızca mağaza sayısını artırmak anlamına gelmiyor. İskandinav yaşam anlayışını, fonksiyonel ürünlerini ve erişilebilir fiyat yaklaşımını daha fazla tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. Yeni şubemizle birlikte İstanbul’daki 7’nci, Türkiye genelindeki 15’inci mağazamıza ulaştık. Önümüzdeki ay ise ilk kez İç Anadolu Bölgesi’ne adım atarak Ankara’da eş zamanlı olarak iki yeni mağazamızı açacağız. Böylece farklı şehirlerde ve bölgelerde daha fazla tüketiciyle buluşturma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olacağız” dedi.

“Mağazalarda Alışverişin Ötesinde Deneyim Alanı Sunuyoruz”





Mağazaların yalnızca fiziksel bir satış alanı olmadığını vurgulayan Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı zamanda ilham veren bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu vizyonla, mağazalarımızı en güncel konseptimiz doğrultusunda büyütmeye devam edeceğiz. Mağaza içi dolaşımı ve ürünlere erişimi son derece pratik hale getiren bu yaklaşımımız; enerji tasarruflu aydınlatmalarla ürün detaylarını ön plana çıkarırken, açık kahverengi ahşap zeminler ve nötr tonların uyumuyla sakin ve modern bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçilerimiz ayrıca özenle hazırlanan örnek yaşam alanları ve ilham köşeleri sayesinde evleri için birbirinden özgün dekorasyon fikirleri edinebiliyor.”