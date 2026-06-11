Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Haziran 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,1550 seviyesinden işlem görüyor.

11.06.2026 10:10:560
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Haziran 2026)

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,1290'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 46,1550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,9650'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 61,8920'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,9 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 70 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 6 bin 36 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 70 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 340 liradan satılıyor.

Dün 4 bin 71 dolara gerileyerek 24 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu, bugün önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 88 dolardan işlem görüyor.

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