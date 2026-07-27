Yapay zeka verimliliği artırırken çalışanların %72'si kurumuna daha az bağlı hissediyor

Şirketler yapay zekâ sayesinde dakikalar içinde rapor hazırlıyor, strateji oluşturuyor ve operasyonlarını otomatikleştiriyor. Ancak bu hız, yeni bir yönetim sorununu da beraberinde getiriyor

Yapay zekâ destekli sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketlerde karar alma süreçlerinden insan kaynaklarına, müşteri deneyiminden stratejik planlamaya kadar pek çok alan yeniden şekilleniyor. Bir zamanlar yalnızca operasyonel verimlilik sağlayan dijital araçlar, bugün yöneticilerin karar alma süreçlerine yön veren stratejik sistemlere dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm, şirketlere hız ve rekabet avantajı kazandırırken; liderlik anlayışından kurum kültürüne, ekip yönetiminden çalışan bağlılığına kadar birçok kavramın da yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor.

Bu dönüşümün iş dünyasındaki etkisi rakamlarla da ortaya çıkıyor. Yönetim ve Teknoloji Stratejisti Cem Tokbay'ın danışmanlığını yürüttüğü şirketlerde yapılan analizlere göre çalışanların %86'sı "Evden çalışmak verimliliğimi artırdı" derken, %72'si "Artık kurumumla daha az bağ hissediyorum" yanıtını verdi. Hibrit çalışma modelinde haftalık 15 dakikalık "duygusal check-in" buluşmalarıyla iletişim kalitesinin %25 arttığı, vardiyaların insan ritmine uygun şekilde esnetilmesiyle ise ekip bağlılığının %27 yükseldiği belirlendi. Tokbay, Ceres Yayınları etiketiyle yayımlanan "Yapay Zekâ Çağında Liderlik: Maestro Hâlâ İnsan" kitabında, bu somut verilerden hareketle iş dünyasını algoritmaların gölgesinde kalan insan faktörüyle yüzleştiriyor.

Algoritmaların Ötesinde İnsan Var

Kitapta; "İnsan-Veri-Değer Üçgeni", "Dijital Vicdan Döngüsü" ve "Sessiz Liderlik" gibi özgün modeller sunan Cem Tokbay; kararların hızlandığı bu yeni çağda yöneticilere "Düşün – Sorgula – Seç – Sorumluluk Al" ilkesini hatırlatıyor. Tokbay, teknolojinin ve algoritmaların ne kadar gelişirse gelişsin vicdan, bağlam ve yön belirleme yetkisinin, yani orkestradaki maestroluğun hâlâ insanda olduğunu vurguluyor.